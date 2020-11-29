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فن

مليون ونصف شخص يوقعون على عريضة لاستبعاد آمبر هيرد من Aquaman 2

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:56 ص
آمبر هيرد
آمبر هيرد
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شروق ابراهيم
وقع أكثر من مليون ونصف شخص من جمهور النجم العالمي جوني ديب على عريضة من أجل مطالبة أستديوهات مارفل باستبعاد طليقته الممثلة الشهيرة أمبر هيرد من الجزء الثاني من فيلم Aquaman. 

وصرح منظمو العريضة أن الهدف من توقيف أمبر هيرد لأنها قادت حملة ممنجهة من أجل تدمير جوني ديب في هوليوود، حيث جاء محتوى العريضة: "افعل الصواب، قوموا باستعباد آمبر هيرد من Aquaman 2". 

وتعيش آمبر هيرد فرحة كبيرة بعد انتصارها على طليقها النجم العالمي جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضدها وضد صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي اتهمته بالتعدي عليها ضربا.

وظهرت آمبر هيرد وهي تحتضن أصدقاءها وأفراد عائلتها فور وصولها منزلها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد طي صفحة القضية والحكم ببراءتها في المحاكم البريطانية.

ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات. 

وشهدت الصراعات القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، تطورات جديدة وصلت إلى حد اتهامها بالخيانة الزوجية.

وبدأ النجم العالمي أيضا جوني ديب استعادة عافيته من جديد على المستوى الفني والإنساني، ولذلك طالب بتأجيل قضية التشهير ضد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد. 

ويعود سبب التأجيل إلى حاجة جوني ديب إلى وقت للتفرغ لتصوير فيلمه الجديد Fantastic Beasts and Where to Find Them 3.

خلال جلسات القضية، كشف جوني ديب أنه خسر نصف مليار دولار على مدار السنوات الماضية بسبب سوء إدارة أعماله التي كبدته خسارة وصلت لـ 510 ملايين دولار أمريكي، حيث قام بدفع 5 ملايين غرامة بسبب تجاهلهم دفع الضرائب لمدة 13 عامًا.

مليون ونصف شخص يوقعون على عريضة لاستبعاد آمبر هيرد من Aquaman 2
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