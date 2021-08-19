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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل قصة الجزء الثاني من Aquaman وموعد طرحه

جيسون موموا وآمبر
جيسون موموا وآمبر هيرد أبطال Aquaman

شوق المخرج الأسترالي جيمس وان محبي فيلم Aquaman الذي حقق نجاحا كبيرا عقب طرحه عام 2018، وبلغت إيرادات حوالي 1.2 مليار دولار. 

وكشف جيمس وان تفاصيل الجزء الثاني من سلسلة Aquaman، في مقابلة صحفية، مشيرا إلى أن أحداثه مستوحاة من فيلم رعب خيال علمي إيطالي طرح عام 1965. 

الجزء الثاني من Aquaman مستوحى من أحداث فيلم Planet of the Vampires، وهو العمل الذي أثر كثيرا في المخرج حينما كان طفلا صغيرا، وتدور قصته حول مجموعة من رواد الفضاء الذي يصطدمون بكوكب غير مألوف ويواجهون مخلوقات مخيفة. 

 Aquaman and the Lost Kingdom هو الاسم الكامل للفيلم الذي يعود لبطولته كل من جيسون موموا وآمبر هيرد، إلى جانب باتريك ويلسون ونيكول كيدمان وبيلو أسبايك بطل مسلسل Game of Thrones.

وأوضح جيمس وان في حواره أنه لا يلتزم بالقصة الأصلية التي وردت في مارفل كوميك بوك، وهو يحب دائما إضفاء بعض الثقل على الأحداث. 

من المقرر طرح الجزء الثاني من سلسلة أفلام Aquaman في السينمات العالمية يوم 16 سبتمبر 2022. 

أزمات آمبر هيرد 

رغم انشغال آمبر هيرد بتصوير دورها في فيلم Aquaman إلا أن أزماتها الشخصية لا تنتهي بسبب خلافاتها القضائية مع زوجها السابق الممثل الشهير جوني ديب.

صدر محامي الممثل الشهير جوني ديب بيانا أمس، يعلن فيه عن امتنانه بعد حصوله على حكم قضائي ضد زوجته السابقة آمبر هيرد في دعوى تشهير بلغت قيمتها 50 مليون دولار. 

وأوضح محامي جوني ديب أن موكله رغم شكواه من مقاطعة هوليوود له، إلا أن قاضي في ولاية فرجينيا منحه فوزا كبيرا في دعوى التشهير التي كانت تستهدف النيل منه بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

سعت آمبر هيرد للحصول على تعويض مادي يبلغ 100 مليون دولار من زوجها السابق جوني ديب بعدما أقرت محكمة سابقة بأنه كان يعتدي عليها بالضرب في قضية التشهير التي ثبتت ضده في المملكة المتحدة أواخر العام الماضي. 

لا تخضع المحاكم الأمريكية لقرارات المحاكم الخارجية لذا فإن آمبر هيرد لم تستطع إثبات اعتداء زوجها عليها في بلاده، ما لم يمنحها الحق في المطالبة بتعويضات مادية منه.

Aquaman الجزء الثاني من Aquaman إيرادات Aquaman جيسون موموا آمبر هيرد

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