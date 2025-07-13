الساعة بـ 5 ملايين جنيه.. مي عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

نشرت الفنانة مى عمر صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتالقت مى عمر ، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا بالالوان الصيفية المبهجةونسقت مع حقيبة Chanel باللون الابيض صغيرة الحجم يصل سعرها الى 350 ألف جنيه، ونسقت معه حذاء صيفي مفتوح من تصميم MIU MIU، يصل سعره إلى 48 ألف و600 جنيه.

واختارت مي عمر ساعة أنيقة من دار Patek Philippe ، يصل سعرها 5 مليون و132 ألف جنيه.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز مى عمر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

إليكم الصور..