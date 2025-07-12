ملحمة في حب الوطن باحتفال الأطباء البيطريين بثورة 30 يونيو

أحيت الفنانة الأوبرالية آية عبد الله، احتفالية النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي أقيمت على مسرح دار الحكمة “نقابة الأطباء”بشارع قصر العيني.

وتفاعل الحضور من أعضاء النقابة مع الأغاني الوطنية التي قدمتها أية عبد الله، معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية، رافعين أعلام مصر عاليا داخل المسرح.

وتعالت الصيحات على أغاني: ماتقولش إيه أديتنا مصر، ووقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد، وتمر بيكى المحن، وغيرها من الأغاني الوطنية.

فيما أعلن الأطباء البيطريين عن تأييدهم للرئيس السيسي، مؤكدين أن 30 يونيو هو يوم إرادة شعب خرج رافضاً الانكسار وكتب مصيره بأيدي أبنائه.