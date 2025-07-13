الصور الكاملة لحفل آمال ماهر ووليد توفيق

أفتتح النجمان آمال ماهر ووليد توفيق، الليلة الثانية من مهرجان مراسي حفلات البحر الأحمر.

وقدمت النجمة آمال ماهر عددًا كبيرا من الأغاني، وأبرزهم: عندي صاحبة، أتقي ربنا، ياما عز عليا بعادك، سكة السلامة، بداية بدايتك، كما قدمت عددًا من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، والسيدة أم كلثوم.

بينا قدم النجم وليد باقة من أجمل أغانيه، : بهية، كبرت البنوت، عمار يا مصر، وأنزل يا جميل، وأغاني للعندليب عبد الحليم حافظ، وغيرهم.

مهرجان مراسي

يذكر أن مهرجان مراسي ليالي مراسي يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، ويجمع به أكبر وأهم نجوم الفن والمطربين في الوسط الفني، سواء في مصر أو الوطن العربي.