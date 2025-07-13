الأنبا مرقس يلتقي المشاركين في المسيرة الثانية عشرة لشباب الكنيسة الكاثوليكية

التقى، أمس، نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، المشاركين في المسيرة الثانية عشر لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وذلك بكنيسة جروحات القديس فرنسيس الآسيزي، بأسيوط.

شارك في اللقاء الأب ألفونس مرزوق الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، ورئيس الدير، والأب فرنسيس وحيد، خادم المسيرة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وشباب مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، حيث ألقى صاحب النيافة محاضرة بعنوان "جراءة اتخاذ القرار في الدعوة".

قداس ختام المسيرة

ومن المقرر، أن يترأس مساء اليوم الأحد ، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، صلاة القداس الإلهي الختامي للمسيرة، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

وتأتي المسيرة الشبابية الثانية عشرة هذا العام، تزامنًا مع عام يوبيل حجاج الرجاء، الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية الجامعة بمصر، والعالم أجمع، تحت عنوان "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه".