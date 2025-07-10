الأنبا انجيلوس يصلي القداس بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بشبرا

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا إنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية ، صباح اليوم، الموافق 3 أبيب حسب التقويم القبطي، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بشبرا.

وخلال القداس المبارك تمت سيامة ٢٥ إبسلطسًا و١٢ أغنسطسًا من أبناء الكنيسة في طقس كنسي مهيب مملوء فرحًا.

وكان نيافته صلي أمس، القداس الإلهي في كنيسه القديس مارمرقس وشهداء مصر بليبيا _بشارع الملك الصالح . بشبرا

في احتفالا بعيدها الأول بتدشين مذابح الكنيسه في حضوركبير لي اباء الكنيسه ومجلس الكنيسه والمرتلين وكل الخدام والشعب.

وخلال القداس الإلهي قد قام نيافته بسيامة عدد ثلاثين من أبناء الكنيسة في رتبه الابسالطس.