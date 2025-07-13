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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"مودة" ينفذ المرحلة الثانية من مبادرة تدريبات بناء الأسرة بالمناطق الحدودية

مودة
مودة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نفذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة" المرحلة الثانية من مبادرة تدريبات أهالي المناطق الحدودية بمحافظات أسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، وذلك على الأسس السليمة لبناء الأسرة والحفاظ عليها.

وأكدت راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج "مودة" أن   التدريبات شارك بها  977  مشاركا ومشاركة من أهالي المناطق الحدودية، حيث تناولت التدريبات عدداً من المحاور المتعلقة بالأسس السليمة لبناء الأسرة والحفاظ عليها، والمشاركة في الزواج والأثر الذي يعود على الطرفين نتيجة المشاركة، وأساليب التربية الإيجابية للأبناء والأثر الإيجابي الذي يعود على الأبناء والأسرة، بالإضافة إلي التعريف بمنصة مودة وخدمة "أسال مودة" للاستشارات الرقمية.  

وأضافت أن التدريبات أكدت على توعية المستفيدين والمستفيدات بأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والمنافع المختلفة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.
 
وأشارت  إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار الجهود المستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك، حيث يمثل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" استثماراً استراتيجياً في بناء أسر مصرية مستقرة وسعيدة.
 
ويهدف برنامج مودة ، الذي أطلقه رئيس الجمهورية عام 2019، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة.

كيان الأسرة المصرية مودة أهالي المناطق الحدودية مطروح

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