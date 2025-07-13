وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. وصدى البلد ينشرها

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية

ويوفر موقع صدى البلد الإخباري إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 (الدور الأول) لجميع التخصصات (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

ويؤكد موقع صدى البلد ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ يتيح للطلاب الاستعلام عن :

• نتيجة دبلوم صنايع 2025

• نتيجة دبلوم تجارة 2025

• نتيجة دبلوم زراعة 2025

• نتيجة دبلوم فندقي 2025

• استعلام نتيجة الدبلومات برقم الجلوس

ومن خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ ، يمكن للطلاب الاطلاع على درجاتهم في جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية باستخدام رقم الجلوس.



رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد مجاني

ويؤكد موقع صدى البلد أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ يتم التعامل معه بشكل مجاني بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إلكترونية .

أوائل الدبلومات الفنية 2025

وبعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 ، يتواصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم مع اوائل الدبلومات الفنية 2025 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، لتقديم التهنئة لهم

كما تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار بيان رسمي خلال ساعات للإعلان عن أسماء وصور وبيانات أوائل الدبلومات الفنية 2025 ، مع الإعلان تفاصيل وإحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بكافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، لتقديم التهنئة لهم