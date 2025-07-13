بالأسماء.. إصابة 22 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق الغردقة - رأس غارب

تعرض أتوبيس نقل ركاب للإنقلاب على طريق الغردقة - رأس غارب (الكيلو 60 اتجاه الغرب)، ما أسفر عن إصابة 22 شخصًا دون تسجيل أي حالات وفاة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وكانت حالتهم الصحية كما يلي:

حمزة أحمد السيد، 8 سنوات، من محافظة البحر الأحمر – اشتباه كسر بالساق اليسرى.

زينب علي محمد، 78 سنة، من القاهرة – اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية.

علي حسن ربيع، 27 سنة، من قنا – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

حسن محمد أحمد، 17 سنة، من القاهرة – جروح قطعية وكدمات وسحجات.

أسماء أحمد فتحي الفقي، 28 سنة، من القاهرة – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

نداء هشام فوزي، 25 سنة، من القاهرة – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

أشرف طه رياض بولس، 40 سنة، من القاهرة – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

عمرو محمد حسين، 47 سنة، من القليوبية – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

ماجد علي حسين، 58 سنة، من القليوبية – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

يوسف ماجد حسين، 28 سنة، من القليوبية – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

هدى محمد حسين، 17 سنة، من القليوبية – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

جود السيد السيد، 4 سنوات، من البحر الأحمر – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

بسمة محمد عبد الفتاح، 32 سنة، من البحر الأحمر – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

أحمد عبد الفتاح أحمد، 45 سنة، من الجيزة – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

روان وليد محمد، 23 سنة، من البحر الأحمر – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

ريهام سلطان أحمد، 43 سنة، من البحر الأحمر – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

إيمان سيد حسين، 21 سنة، من البحر الأحمر – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

يارا محمد عويس، 35 سنة، من البحر الأحمر – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

ندا عماد عويس، 18 سنة، من البحر الأحمر – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

عزة فاروق علي، 54 سنة، من البحر الأحمر – كدمات وسحجات متعددة بالجسم.

محمد عبد الرزاق محمد، 17 سنة، من البحر الأحمر – كدمات وسحجات متعددة بالجسم، وحالته وصلت إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، وتم توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين داخل المستشفى.