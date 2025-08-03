الأهلي يفوز على منتخب الشباب وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منتخب الشباب وديًّا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

سجل هدف المباراة الوحيد جراديشار في الشوط الأول.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم ومصطفى العش ومحمد شكري. خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة. خط الهجوم: جراديشار.

وحرص خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، على الدفع بفريقين لتجهيز جميع اللاعبين، حيث شاركت المجموعة الأولى في ودية منتخب الشباب فيما تخوض المجموعة الثانية ودية بتروجت.

