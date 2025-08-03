أستاذ علوم سياسية: العالم يشهد فصولًا جديدة من معاناة الفلسطينيين

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة موثقة وشهادات كثيرة تثبت ذلك، مشيرًا إلى أن مشاهد تجويع الأطفال في غزة ليست الأولى من نوعها، بل تمثل نمطًا متكررًا من الانتهاكات.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن ما يحدث في غزة يمثل حالة من "التجويع المتعمد"، وأن مشاهد الأطفال وهم يجمعون بقايا الطعام من الأرض تعكس الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ شهور.

وأوضح الدكتور سلامة، أن تصريحات الولايات المتحدة حول الوضع في غزة متضاربة، تارة تقول إن هناك تجويعًا، وتارة أخرى تنفي، مؤكدًا أن واشنطن تتبنى الرواية الإسرائيلية وتدعمها سياسيًا.

وأكد أن الصور والشهادات التي ظهرت، ومنها شهادة جندي أمريكي سابق، تعكس حجم الكارثة، موضحًا أن العالم يشهد فصولًا جديدة من معاناة الفلسطينيين، في ظل غياب الضغط الدولي الكافي لوقف هذه الانتهاكات.