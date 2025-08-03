أماكن شاغرة بالطب البيطري والتمريض والعلوم.. لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والحدود الدنيا للمرحلة لكل شعبة.

توجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات:

الطب البيطري " نظام حديث" - التمريض - العلوم - الزراعة - الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي.

من الملاحظ انخفاض الحد الأدنى بالنسبة لطلاب الشعب العلمية عن العام الماضي بأغلب القطاعات وارتفاعها في الصيدلة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والحدود الدنيا للمرحلة لكل شعبة.

توجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بكليات:

كليات الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي - الفنون التطبيقية - المعاهد الهندسية العليا - الجامعات -التكنولوجية.

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات



وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، للاعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.



وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 نظام حديث

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، أي بنسبة 91.5%.

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.44%.

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، أي بنسبة 72.8%.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 عبر الرابط الرسمي التالي:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg