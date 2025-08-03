اتصالات النواب: لا تهاون مع الفيديوهات المخلة.. والقانون يطبق بصرامة

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل ضبط عدد من التيك توكر لتقديمهم محتوى خادش للحياء، موضحا أن الشعب المصري يشيد على مواقع التواصل الاجتماعي بجهود بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتنظيم الإعلام وكل أجهزة الدولة المعنية.

تطبيق القانون

وتابع "بدوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تطبيق قانون تقنية المعلومات على من تم ضبطه لأن هؤلاء الأشخاص خالفوا وعرضوا فيديوهات مخلة ولذا تم تطبيق القانون عليهم.



ولفت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب بوجود ممثل قانوني لجميع المنصات العالمية داخل الدولة المصرية، موجها التحية للمجلس الذي طالب هذه المنصات رسميًا بوجود ممثل لهم في مصر لسؤالهم عن عدم حجب كل من يتجاوز الأعراف والقيم المجتمعية وهذا الإجراء من شأنه ضبط المحتوى.