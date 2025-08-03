أمير هشام: فيريرا يضع شرطًا لإشراك فتوح في التدريبات.. ومصدق والزناري مستمران

أكد الإعلامي أمير هشام، أن فيريرا مدرب الزمالك رفض مشاركة أحمد فتوح في التدريبات الجماعية، لحين الوصول لحالة بدنية جيدة، بخلاف ذلك سيظل يخضع لتدريبات تأهيلية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الزمالك لن يمانع في بيع فتوح حال وصول عرض مالي جيد.

وأضاف: فتوح لاعب موهوب، ولكن الموهبة غير كافية، ولابد أن يلتزم اللاعب في المرحلة المقبلة.

وتابع: صلاح مصدق والزناري مستمران مع الزمالك في الموسم الجديد، في الوقت الذي يبحث النادي عن عرض رسمي لتسويق الفلسطيني عمر فرج.

وأشار إلى أن أحمد ربيع يقترب من العودة ويواصل التأهيل بعد إصابته بشد في العضلة الضامة، وهي إصابة خفيفة، وليست تمزق وسيعود قريبا للتدريبات الجماعية.