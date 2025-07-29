تحركات من كبار لاعبي الزمالك لإنهاء أزمة أحمد فتوح

شهدت الساعات الأخيرة تحركات مكثفة من كبار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إطار جهودهم لإنهاء أزمة اللاعب أحمد فتوح، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تأكيد اللاعب التزامه الكامل بتنفيذ العقوبات الموقعة عليه.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، فقد تواصل ثلاثي الفريق الكبار، عمر جابر، عبد الله السعيد، ومحمود حمدي "الونش"، مع المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، مطالبين بضرورة احتواء الأزمة وتجاوزها، مشيرين إلى أن اللاعب أبدى احترامه الكامل للقرارات الإدارية ولا توجد بينه وبين أي من أفراد الفريق خلافات تذكر.

كما أكد اللاعبون أن عودة أحمد فتوح تعد عنصرًا هامًا على المستوى الفني، خاصة في ظل التحضيرات الجارية للموسم الجديد 2025-2026، وأن الفريق بحاجة لتوحيد الجهود والتركيز داخل الملعب بعيدًا عن أية توترات أو انقسامات.

ومن المنتظر عقد جلسة داخل النادي تجمع بين اللاعب والجهازين الفني والإداري، بهدف تصفية الأجواء بشكل نهائي، وتهيئة مناخ إيجابي يدعم استقرار الفريق ويعزز من جاهزيته قبل انطلاق الموسم.

وأكد قادة الفريق في حديثهم للمدير الرياضي على ضرورة العمل بروح واحدة خلال المرحلة القادمة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الأداء العام للفريق ونتائجه في البطولات المحلية والقارية.