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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غرامة وتحقيق وتدريبات منفردة.. الزمالك يمهل أحمد فتوح أسبوعًا لحسم مصيره

أحمد فتوح
أحمد فتوح
منتصر الرفاعي

يواصل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء تدريباته بشكل منفرد داخل مقر النادي، تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل،  بناءً على قرار من الجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرتغالي يانيك فيريرا.

ومن المقرر أن يستمر اللاعب في التدريبات الفردية لمدة أسبوع، على أن يتم تقييم موقفه خلال هذه الفترة لاتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية عودته إلى التدريبات الجماعية من عدمها، دون إلغاء أو تعديل في العقوبة الموقعة عليه.

وتأتي عودة فتوح للتدريبات في إطار خطوة أولى تمهيدية لإمكانية دمجه مجددًا ضمن صفوف الفريق، حال أثبت التزامه التام وأظهر رغبة حقيقية في العودة القوية، من الناحية السلوكية والفنية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

كان نادي الزمالك قد قرر في وقت سابق تحويل أحمد فتوح إلى التحقيق، بناءً على قرار من المدير الرياضي جون إدوارد، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب، نتيجة لما وصف بـ"سلوك غير منضبط" بعد ظهوره في إحدى الحفلات وسهره، إلى جانب صورة نشرها عبر حسابه على "إنستجرام" وهو يعزف على آلة موسيقية.

وتم إيقاف صرف مستحقاته المالية مؤقتًا، ضمن الإجراءات التأديبية التي اتخذها النادي.

ورغم مرور عدة أيام على الواقعة، لم يعلن النادي حتى الآن عن موعد رسمي للتحقيق مع اللاعب، ما يبقي مستقبل فتوح مع الفريق في دائرة الغموض، انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات.

أحمد فتوح يانيك فيريرا نادي الزمالك الزمالك جون إدوارد

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