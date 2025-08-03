أزمة كبيرة تنتظر نادي الزمالك .. اعرف السبب

كشف الإعلامي أمير هشام عن أزمة تنتظر نادي الزمالك عقب خروج التونسي أحمد الجفالي للإعارة في أحد الفرق المصرية.

وقال أمير هشام عبر بلس 90:الزمالك يواجه صعوبات كبيرة في خروج التونسي أحمد الجفالي للإعارة في أحد الفرق المصرية بسبب راتبه السنوي الذي يصل إلى 200 ألف دولار.

وتابع: “الجفالي” خارج حسابات الاتحاد السكندري ولا توجد نية للتعاقد معه مطلقًا، والحل الأخير لدى الزمالك هو انتقال اللاعب التونسي إلى فاركو.

وأضاف: «الجفالي» كانت لديه مرونة في البداية، ولكن تراجع عن موقفه وطلب الحصول على عقده كاملًا حال رغبة النادي في رحيله.

واستكمل: هناك محاولات لدى مسئولي الزمالك في تسويق عقد الجفالي لأحد الأندية القطرية.