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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: الزمالك ضم صفقات جيدة والمباريات الودية ليست «مقياسًا» للحُكم على اللاعبين

طارق يحيى
طارق يحيى
حسن العمدة

أكد طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فريق الزمالك قام بالتعاقد مع صفقات جيدة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المغربي عبدالحميد معالي جناح الفريق مكسب جيد، ويمتلك المهارة والذكاء وسيفيد الفريق.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: عمرو ناصر وأحمد شريف عناصر مميزة أيضًا وتألقوا في صفوف فاركو الموسم الماضي، وكذلك محمد إسماعيل مدافع الفريق المنضم من زد كان من أبرز اللاعبين في الموسم الماضي، وكذلك أحمد ربيع يجيد اللعب في خط الوسط والمساك، والمهدي سليمان حارس خبرة وسيكون هناك منافسة شريفة مع عواد وصبحي.

وأضاف: الزمالك تعاقد مع صفقات يحتاجها، ولو ظهروا بمستوى جيد وحالفهم التوفيق سيكونوا إضافة جيدة للفريق.

وزاد: سبق وانتقدت ميدو بسبب تصريحاته عن صفقات الأهلي وافتقاد اللاعبين لأساسيات الكرة، ولكن ميدو مختلف ويمتلك خبرات، كما أن سيد عبدالحفيظ انتقد أيضا لاعبي الفريق الاحمر في لقاء بالميراس البرازيلي.

وتابع: المباريات الودية ليست مقياس مطلقًا، وعندما كنت أقود المقاصة خسرت أمام فرق الممتاز والدرجة الثانية، ولكن حصلنا على المركز الخامس في هذا الموسم.. والمباريات الودية تُقام من أجل معرفة السلبيات، وهناك مدرب ولاعبين جدد في الزمالك ولا ينتظر منهم أن يقدموا لعب البرازيل، بالتأكيد سيكون هناك إيجابيات وسلبيات كثيرة.

وأشار إلى أن المباريات الودية ستكون لهـا استفادة كبيرة، وبالتأكيد يانيك فيريرا يقوم بتجربة بعض اللاعبين في مراكز مختلفة، ومنها تجربة إيشو في الظهير الأيسر، لربما يحتاجه الفريق في بعض اللقاءات، خلال المنافسات المقبلة.

وأوضح: الزمالك لديه فرصة كبيرة للمنافسة في الموسم الجديد، والصفقات الجديدة قادرة على الظهور بشكل جيد، والفريق أصبح لديه وفرة في بعض المراكز، وليس شرطًا أن تكون الأسماء رنانة، لكنها تمثل إضافة كبيرة.

وأضاف: الزمالك لديه إسكواد جيد مع الأهلي وبيراميدز، وقد يكون هناك تفوق للفريق الأحمر بعدما ضم أسماء قوية للغاية.. والمنافسة على الدوري تحكمه بعض المعطيات مثل التحكيم والاصابات والايقافات وعامل التوفيق للاعبين والمدربين، ومن الصعب على الحكم على صفقات الفريق الأبيض وتجربته تحت قيادة فيريرا.

وأتم: من المبكر الحكم على تجربة جون إدوارد حاليًا، ولكن هناك نظام وهدوء في الوقت الحالي، ولا يوجد تدخلات كثيرة وهو أمر مطلوب في المرحلة الحالية ولابد من الإشادة بذلك. وأتمنى أن يصبر الجمهور على اللاعبين والجهاز الفني.

طارق يحيى منتخب مصر الزمالك عبدالحميد معالي المغربي عبدالحميد معالي عمرو ناصر أحمد شريف محمد إسماعيل

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