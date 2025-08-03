تامر عبدالحميد: الحُكم على صفقات الزمالك في الملعب

أكد تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض نجح في عقد صفقات جيدة إلى حد ما قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.



وقال تامر عبدالحميد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج “البريمو” على قناة "تن" مع محمد فاروق: "من وجهة نظري أن الحُكم على صفقات الزمالك في الموسم المقبل مع البلجيكي فيريرا سيكون في الملعب فقط، وليس من خلال الفيديوهات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ".

وأشار إلى أن المباريات الودية التي يخوضها الفارس الأبيض ليست معيارًا للحكم على موسم الزمالك المقبل.