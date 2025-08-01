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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد معوض يفتح النار على أحمد فتوح: ضيع موهبته

احمد فتوح
احمد فتوح

شن سيد معوض، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا لاذعًا على أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، بسبب ما وصفه بـ"سوء إدارة اللاعب لموهبته"، خاصة بعد أزمته الأخيرة في الساحل الشمالي.

وقال معوض خلال تصريحاته ببرنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر:"عندي مشكلة مع فتوح نفسه، ربنا مدّيه نعمة كبيرة لازم يحافظ عليها، لكنه مُصر يضيّعها، ومُصر يستهتر."


وأضاف: "فتوح من فترة مع كارلوس كيروش في كأس الأمم، وهو مختفي. فين مستواه؟! كل أخباره مشاكل، حد شافه في الملعب؟ هو واحد من قلائل في مركزه، ومع ذلك غايب".


وتابع: "بعد اللي حصل في الساحل، وكان فيه وفاة حد من أسرته، لازم ياخد باله من نفسه. الناس مشغولة بمعسكر المنتخب، وهو خارج الحسابات".


واستكمل: "اللاعب الأوروبي بيكافح عشان يلعب مع منتخب بلده، وفتوح كل سنتين بيعمل ماتش يُرجّع اسمه، لأنه مفيش غيره. لو كان فيه حد تاني، مكانش هيرجع".


وختم معوض حديثه قائلاً:"لازم يهدي ويركز، لأن الكورة مش هتقف على حد، وربنا يسترها عليه".

احمد فتوح سيد معوض الزمالك

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