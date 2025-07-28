موقف نادي الزمالك من أحمد فتوح بعد أزمته الأخيرة

كشف الاعلامي أحمد شوبير موقف نادي الزمالك من الاعب أحمد فتوح بعد أزمته الأخيرة .

و قال شوبير عبر تصريحات اذاعية : إدارة الزمالك تفكر في منح أحمد فتوح فرصة أخيرة للعودة والانضباط، وذكر أن القرار النهائي سيكون بيد جون إدوارد وعبد الناصر محمد المشرفين على الملف التأديبي داخل الفريق.

و تابع شوبير بنصيحة للاعب بالتمسك بالفرصة المتاحة حاليًا، وعدم الاستهتار بها قد يُقصيه نهائيًا من حسابات الجهاز الفني في الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق أدى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي.



ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.