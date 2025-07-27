أحمد فتوح يخوض تدريبات تأهيلية في الزمالك بفرمان من جون إدوارد..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن خوض أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في النادي .

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أحمد فتوح يخوض تدريبات تأهيلية في النادي بناء على قرار جون إدوارد".



أدى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة اليوم الأحد تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي.



ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته غداً الاثنين على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.