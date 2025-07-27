الزمالك يُبدي استياءه من غياب مواعيد المباريات في قرعة الدوري الممتاز

أبدى مسؤولو نادي الزمالك استياءهم بسبب عدم الإعلان عن مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز خلال قرعة المسابقة التي أقيمت اليوم.

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي الأبيض أنه كان من الضروري الإعلان عن مواعيد المباريات، خاصة وأن الأجهزة الفنية تحتاج لمعرفة المواعيد لوضع برامجها التدريبية قبل انطلاق الموسم.

وشدد مدير الكرة على أن ما يحدث من عدم إعلان مواعيد المباريات أثناء القرعة أمر غريب وغير منطقي.

كانت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، أسفرت عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى للمسابقة المحلية.

وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر

ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري.