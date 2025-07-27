كشف الإعلامي أحمد حسن عن مبارايات الجولة الأولى لدوري نايل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب أحمد حسن :"الزمالك يلاقي سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى لدوري نايل والأهلي أمام مودرن سبورت".



وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن مصطفي محمد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"مصطفى محمد يضع الأولوية له البقاء في أوروبا الموسم المقبل عن العودة لدوري نايل".

وكشفت رابطة الدوري الفرنسي عن جدول مباريات الدوري المحلي للموسم الجديد (2025-2026).

وتنطلق مسابقة الدوري الفرنسي 17 أغسطس القادم، وتشهد الجولة الافتتاحية مواجهة صعبة للنجم المصري مصطفى محمد لاعب نانت ضد باريس سان جيرمان حامل اللقب.

ويفتتح نيس المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم موسمه الجديد بمواجهة تولوز.

ورغم قرار الاتحاد الفرنسي بهبوط أولمبيك ليون، إلا أن الفريق ظهر في جدول مباريات الدوري الفرنسي للموسم الجديد، لحين الفصل في الاستئناف الذي تقدم به النادي.