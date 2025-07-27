الأسبوع الأول من الدوري.. الأهلي مع مودرن سبورت والزمالك مع سيراميكا كليوباترا

أسفرت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى للمسابقة المحلية..

كما أسفرت القرعة عن وقوع الأهلي فى الأسبوع الأول مع موردن سبورت .

وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر

ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وسيقام الدوري هذا الموسم بنظام مرحلتين، تبدأ الأولى بدوري من دور واحد، يخوض خلاله كل فريق 17 مباراة، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الأندية المنافسة على اللقب والمراكز القارية، ومجموعة الهبوط التي تضم الفرق المتصارعة على البقاء، حيث يهبط بنهاية الموسم 4 أندية.

كما أوضح مسئولو الرابطة أن المقترحات المقدمة من أندية الزمالك، زد، والبنك الأهلي، لا تزال قيد الدراسة والمناقشة، لكنها ليست ملزمة للتنفيذ.

وأشاروا إلى أن عدم تقديم 18 ناديًا لتعديلات على اللائحة الحالية يُعد بمثابة موافقة ضمنية على ما ورد بها، إلا أن الرابطة ستنظر في مقترحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.