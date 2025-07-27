الزمالك يحضر مراسم قرعة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026

يتواجد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، لحضور مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، والتي تنطلق بعد قليل.

ويمثل الثنائي نادي الزمالك في هذه القرعة، التي تنظمها رابطة الأندية المحترفة، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد في 8 أغسطس المقبل، بحسب ما أعلنته الرابطة في وقت سابق.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا، بعد صعود ثلاثة أندية من الدرجة الثانية، مع إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، في خطوة استثنائية تهدف إلى تطوير شكل المسابقة.

يُذكر أن رابطة الأندية أدخلت تعديلات جديدة على اللائحة، أبرزها بند "القوة القاهرة" ومكافآت مالية للأندية المشاركة.