موسم استثنائي .. اليوم سحب قرعة الدوري المصري بمشاركة 21 ناديًا

تترقب جماهير الكرة المصرية عصر اليوم الأحد، مراسم سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، والتي تُقام في تمام الثالثة بمقر مشروع الهدف، وسط أجواء من الترقب والحماس لانطلاق نسخة استثنائية من أعرق بطولات كرة القدم في مصر.

ويُقام الموسم الجديد وسط تغييرات غير مسبوقة، أبرزها مشاركة 21 ناديًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، بعد قرار رابطة الأندية بإلغاء الهبوط الموسم الماضي، إلى جانب صعود أندية المقاولون العرب، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية الذي يسجل ظهوره الأول بين الكبار.

هذا العدد الاستثنائي فرض نظامًا جديدًا للمسابقة، حيث تُقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الدور الواحد، بواقع 17 مباراة لكل فريق، قبل أن تُقسم الأندية إلى مجموعتين: الأولى تضم أصحاب المراكز من 1 إلى 7 للتنافس على اللقب والمراكز الأفريقية، والثانية تضم باقي الفرق للهروب من شبح الهبوط.

وسيُطبق نظام جديد للهبوط خلال هذا الموسم، حيث تهبط 4 فرق إلى دوري المحترفين، في مقابل صعود 3 فرق فقط، تمهيدًا لعودة الدوري إلى نظام الـ20 ناديًا بداية من موسم 2026.

وأكدت رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب، أن ترتيب الفرق في مراسم القرعة سيُحدد بناءً على نتائج الموسم الماضي، حيث يتصدر الأهلي الترتيب كحامل للقب، يليه بيراميدز، ثم الزمالك، ثم باقي الأندية، بالإضافة إلى الثلاثي الصاعد.

ووجّه أحمد دياب دعوة لعدد من رموز الكرة المصرية لحضور مراسم القرعة، في مقدمتهم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بجانب ممثلي الأندية ووسائل الإعلام، حيث تُنقل المراسم على الهواء مباشرة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري رسميًا يوم 8 أغسطس المقبل، على أن يُختتم الموسم في مايو 2026، قبل انطلاق منافسات كأس العالم في الولايات المتحدة.