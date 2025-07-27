دياب يكشف عن لائحة الدوري ويؤكد : نعمل من أجل منتخبات مصر

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أن الجميع حاليا يعمل من اجل صالح الكرة المصرية مشيرا الى أن التعاون مع اتحاد الكرة على قدم وساق من اجل المنتخبات المصرية .

وقال دياب خلال مراسم حفل قرعة بطولة الدوري فى الموسم الجديد 2025 / 2026 أنه تم عقد أكثر من جلسة مع مسئولى اتحاد الكرة فى حضور الجهاز الفنى للمنتخب من اجل التنسيق الكامل حول مباريات المنتخب خاصة أننا جميعا تعمل من أجل المنتخب .

وأوضح دياب أن الرابطة قامت بعقد اجتماع مهم مع مسئولى الاندية المشاركة فى بطولة الدوري وتم خلاله اجراء بعض التعديلات الخاصة بلائحة البطولة وتم ارسالها الى كافة الأندية من أجل وضع كل النقاط على الحروف قبل البطولة .

وأشار الى أنه سيتم عمل قرعتين سواء للدور الأول والدور الثانى من أجل مزيد من الشفافية وامام الجميع مشيرا الى ان هناك ايجابيات كثيرة الموسم الماضى ونعمل على علاج كافة السلبيات

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إدخال تعديلات جديدة على صياغة عقوبة الانسحاب من مباريات الدوري الممتاز، بهدف توضيح بنودها وتغليظ الغرامة المالية المفروضة على الأندية المخالفة، مع الإبقاء على العقوبة الفنية المتمثلة في خصم 3 نقاط فور الانسحاب، و3 نقاط إضافية مع نهاية الموسم لأي فريق ينسحب من أي مباراة.

وسيقام الدوري هذا الموسم بنظام مرحلتين، تبدأ الأولى بدوري من دور واحد، يخوض خلاله كل فريق 17 مباراة، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الأندية المنافسة على اللقب والمراكز القارية، ومجموعة الهبوط التي تضم الفرق المتصارعة على البقاء، حيث يهبط بنهاية الموسم 4 أندية.

كما أوضح مسئولو الرابطة أن المقترحات المقدمة من أندية الزمالك، زد، والبنك الأهلي، لا تزال قيد الدراسة والمناقشة، لكنها ليست ملزمة للتنفيذ.

وأشاروا إلى أن عدم تقديم 18 ناديًا لتعديلات على اللائحة الحالية يُعد بمثابة موافقة ضمنية على ما ورد بها، إلا أن الرابطة ستنظر في مقترحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.