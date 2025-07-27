إعلامي: أتمنى إطلاق اسم حسن شحاتة على النسخة الجديدة للدوري الممتاز

ناشد الإعلامي كريم رمزي، مسؤولي رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب إطلاق إسم الكابتن حسن شحاتة على لقب الدوري الممتاز في نسخته الجديدة التي ستنطلق بعد أيام.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الدوري النسخة الجديدة نتمنى ان يكون دوري كابتن حسن شحاتة نظرا للعطاء الكبير الذي قدمه المعلم كلاعب ومدرب.

وأضاف: حسن شحاتة أعطى الكثير للكرة المصرية، وهو رمز لمصر وليس للكرة المصرية فقط، ولا يختلف إثنين على عطاء الكابتن حسن شحاتة.

وتابع: نتمنى أن يكرم المسؤولين الرموز الرياضية التي قدمت الكثير للكرة المصرية وهم على قيد الحياة، ولا شئ يعادل سعادة أي شخص سوى أن يرى نفسه يتم تكريمه.

وأردف: نتمنى أن يصل صوتي إلى رابطة الأندية ويتم إطلاق اسم الكابتن حسن شحاتة على لقب الدوري في النسخة الجديدة، يستحق هذا التكريم والمعلم يحظى بحب الجميع الأهلاوية قبل الزملكاوية وسيرته دائما بالخير واتمنى أن يصل صوتنا إلى المسؤولين.