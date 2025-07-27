الرابطة المحترفة تستقر على عقوبة خصم الـ 6 نقاط للانسحاب بالموسم الجديد وتغليظ الغرامة المالية

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إدخال تعديلات جديدة على صياغة عقوبة الانسحاب من مباريات الدوري الممتاز، بهدف توضيح بنودها وتغليظ الغرامة المالية المفروضة على الأندية المخالفة، مع الإبقاء على العقوبة الفنية المتمثلة في خصم 3 نقاط فور الانسحاب، و3 نقاط إضافية مع نهاية الموسم لأي فريق ينسحب من أي مباراة.

ومن المقرر أن تُقام مراسم سحب قرعة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026 في الثالثة عصر اليوم الأحد، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف"، وسط استعدادات مكثفة لانطلاق موسم استثنائي بمشاركة 21 فريقًا، عقب قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وطالبت الرابطة جميع الأندية بإرسال مندوب مفوض رسميًا من ناديه لحضور مراسم القرعة، التي ستكون علنية وغير موجهة، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، وذلك على عكس الموسم الماضي، الذي شهد إعلان جدول المرحلة الثانية دون حضور مندوبي الأندية.

وسيقام الدوري هذا الموسم بنظام مرحلتين، تبدأ الأولى بدوري من دور واحد، يخوض خلاله كل فريق 17 مباراة، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الأندية المنافسة على اللقب والمراكز القارية، ومجموعة الهبوط التي تضم الفرق المتصارعة على البقاء، حيث يهبط بنهاية الموسم 4 أندية.

كما أوضح مسئولو الرابطة أن المقترحات المقدمة من أندية الزمالك، زد، والبنك الأهلي، لا تزال قيد الدراسة والمناقشة، لكنها ليست ملزمة للتنفيذ.

وأشاروا إلى أن عدم تقديم 18 ناديًا لتعديلات على اللائحة الحالية يُعد بمثابة موافقة ضمنية على ما ورد بها، إلا أن الرابطة ستنظر في مقترحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.