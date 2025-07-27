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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: الانسحاب من أي مباراة عقوبته خصم 3 نقاط وغرامة مالية

أحمد حسن
أحمد حسن
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن لائحة الموسم الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"لائحة الموسم الجديد تنص على أن الانسحاب من أي مباراة عقوبته خصم 3 نقاط بالإضافة إلى 3 نقاط أخرى المتعلقة باللقاء  نفسه وغرامة مالية".

وضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة الكابتن حسين عبد اللطيف، اللاعب أدم وليد نجم نادي سيراميكا إلى قائمة المنتخب في المعسكر المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يستمر حتى 28 يوليو الجاري.

وجاء اختيار أدم وليد بعد متابعة دقيقة من الجهاز الفني، نظراً للمستوى المميز الذي ظهر به مع فريقه خلال الموسم الماضي، مما جعله محل ثقة واهتمام الجهاز الفني ليكون أحد العناصر الأساسية في المرحلة القادمة.

ويأتي هذا المعسكر في إطار خطة اتحاد الكرة لدعم منتخبات الناشئين، حيث يتمسك المجلس بإقامة المعسكرات داخل مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، بهدف انتقاء أفضل العناصر استعداداً للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

احمد حسن الاهلي الزمالك

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