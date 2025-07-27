قمة الدوري .. الأهلي مع الزمالك فى الاسبوع التاسع فى الدوري

أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 / 2026 عن مواجهة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري فى الاسبوع التاسع للمسابقة .

وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى : سيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية : المقاولون العرب

الجولة الثالثة : مودرن سبورت

الجولة الرابعة : فاركو

الجولة الخامسة : وادي دجلة

الجولة السادسة : المصري

الجولة السابعة : الإسماعيلي

الجولة الثامنة : الجونة

الجولة التاسعة : الأهلي

الجولة العاشرة : المحلة

الجولة الحادية عشرة : راحة

الجولة الثانية عشرة : البنك الأهلي

الجولة الثالثة عشرة : طلائع الجيش

الجولة الرابعة عشرة : سموحة

الجولة الخامسة عشرة : إنبي

الجولة السادسة عشرة : بتروجت

الجولة السابعة عشرة : كهرباء الإسماعيلية

الجولة الثامنة عشرة : حرس الحدود

الجولة التاسعة عشرة : زد

الجولة الـ20: بيراميدز

الجولة الـ21 : الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي