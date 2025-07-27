قمة الدوري .. الأهلي مع الزمالك فى الاسبوع التاسع فى الدوري

أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 / 2026 عن مواجهة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري فى الاسبوع التاسع للمسابقة .
وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.
ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري.
وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:
الجولة الأولى : سيراميكا كليوباترا
الجولة الثانية : المقاولون العرب
الجولة الثالثة : مودرن سبورت
الجولة الرابعة : فاركو
الجولة الخامسة : وادي دجلة
الجولة السادسة : المصري
الجولة السابعة : الإسماعيلي
الجولة الثامنة : الجونة
الجولة التاسعة : الأهلي
الجولة العاشرة : المحلة
الجولة الحادية عشرة : راحة
الجولة الثانية عشرة : البنك الأهلي
الجولة الثالثة عشرة : طلائع الجيش
الجولة الرابعة عشرة : سموحة
الجولة الخامسة عشرة : إنبي
الجولة السادسة عشرة : بتروجت
الجولة السابعة عشرة : كهرباء الإسماعيلية
الجولة الثامنة عشرة : حرس الحدود
الجولة التاسعة عشرة : زد
الجولة الـ20: بيراميدز
الجولة الـ21 : الاتحاد السكندري.
ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.
ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي