أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 عن تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2025-2026

وستُقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق بطولة الدوري يوم 8 أغسطس 2025، على أن يستمر حتى مايو 2026، وفق جدول زمني منتظم يراعي مشاركات الأندية في البطولات القارية والدولية، لتجنب التأجيلات المتكررة التي شهدها الموسم الماضي.

ويشهد الموسم الجديد زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 21 فريقًا بدلًا من 18، بعد قرار إلغاء الهبوط في موسم 2024-2025، وصعود ثلاثة أندية جديدة هي وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يُقام الدوري هذا الموسم بنظام المرحلتين؛ حيث تُلعب المرحلة الأولى من دور واحد بين جميع الفرق، ثم يتم تقسيم الأندية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين، الأولى تضم 7 فرق تتنافس على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، والثانية تشمل 14 فريقًا تتنافس لتفادي الهبوط، على أن يهبط في نهاية الموسم 4 أندية إلى دوري الدرجة الثانية.