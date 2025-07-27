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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توفيق محمد بديل أحمد فتوح بالزمالك حال رحيله في ميركاتو الصيف

توفيق محمد
توفيق محمد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن وجود توفيق محمد بديل أحمد فتوح في الزمالك حال رحيله في ميركاتو الصيف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"توفيق محمد بديل أحمد فتوح في الزمالك حال رحيله في ميركاتو الصيف".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لضم توفيق محمد لاعب بتروجيت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.  

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ريبيرو أشاد بقدرات توفيق محمد لاعب بتروجت وكان هناك مفاوضات لضمه ولكن إدارة النادي البترولي رفضت رحيله للحاجة الفنية للاعب".

كان نادي بتروجيت أصدر بيانا، بشأن ما يتردد عن مصير لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حامد حمدان وتوفيق محمد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وجاء بالبيان: نظرا لما تردد من شائعات وبعض التفاصيل المغلوطة خلال الساعات الأخيرة على لاعبي الفريق الأول بالنادي، يوضح النادي مايلي:

أولا: لم يصل أي عرض رسمي لإدارة النادي سوى عرض نادي قطر القطري للحصول على خدمات حامد حمدان وتم الرد بالاعتذار لهم.

محمد توفيق حامد حمدان الاهلي

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