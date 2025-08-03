محاكمة 9 متهمين بـ «داعش عين شمس» .. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة بداعش عين شمس، في القضية رقم 9687 لسنة 2025، جنايات عين شمس.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2017، وحدتي 27 يوليو 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون الثاني وحتى الثامن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه لبعض للمتهم التاسع مشاركة جماعة إرهابية مع علمه باغراضها.

ووجه للمتهمين تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الثالث والرابع قيامهما بطريقة مباشرة وغير مباشرة بتدريب أفراد بالخلية علي استعمال السلاح، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية.