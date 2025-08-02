سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 3-8-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية مع نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 2-8-2025.

الجنيه الذهب يرتفع اليوم

وصل معدل زيادة الجنيه الذهب مع ختام تعاملات اليوم نحو 600 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وصل آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب نحو 36.6 ألف جنيه للبيع و 36.8 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ارتفاعا مع اقتراب اغلاق تعاملات اليوم السبت بقيمة تبلغ 75 جنيه في المتوسط بمختلف المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب في مصر تحسنا كبيرًا بمختلف الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة دون تغيير .

الذهب يتحرك

مع إغلاق تداولات اليوم السبت؛ جدد سعر جرام الذهب صعوده بمختلف الأعيرة الذهبية، ليصعد بقيمة 75 جنيها في الجرام الواحد

تحركات الذهب

واستمر تصاعد العيار الذهبي بمختلف محلات الصاغة المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية بمقدار اقترب من 130 جنيه في المتوسط بعد أن فقد ما يقارب من 100 جنيه علي مدار الأسبوع الماضي

متوسط سعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 4575 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5228 جنيه للبيع و 5257 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4575 جنيه للبيع و 4600 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3921 جنيه للبيع و 3942 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3050 جنيه للبيع و 3066 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.6 ألف جنيه للبيع و 36.8 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3363 دولار للبيع و 3637 دولار للشراء.

سعر الذهب عالميا

استطاع الذهب العالمي أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، وذلك على الرغم من الضغوط السلبية الواقعة عليه بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث حصل الذهب على دعم كبير بسبب تراجع بيانات الوظائف الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 3363 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3329 دولارا للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3362 دولارا للأونصة.

يوم أمس ارتفع الذهب العالمي بنسبة 2.2%، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ 2 يونيو الماضي، ليسجل اعلى مستوى منذ أسبوع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ساهمت هذه البيانات الضعيفة عن سوق العمل في زيادة التوقعات أن الفيدرالي سيخفض الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وقد عمل هذا على محو الانطباع الذي تكون لدى الأسواق بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي، والذي لم يشهد إشارة واضحة من رئيس البنك بالتوجه إلى خفض الفائدة.