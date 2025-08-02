سعر الذهب اليوم السبت فى مصر.. عيار 21 يسجل 4660 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 2 أغسطس 2025 ، وسط ثبات سعر الأوقية عالميًا واستقرار نسبي في الطلب المحلي، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية.

وذكرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية سجّل نحو 3294 دولارًا، وهو ما ساهم في تثبيت الأسعار محليًا، وسط ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في السياسة النقدية العالمية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 2 أغسطس 2025

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5291 جنيها للبيع و5325 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا إلى 4630 جنيها للبيع و 4660 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3968 جنيها للبيع و 3994 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3086 جنيها للبيع و 3106 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.04 ألف جنيه للبيع و 37.28 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3375 دولارا للبيع و 3376 دولارا للشراء.



وأكدت الشعبة أن الفارق بين أسعار البيع والشراء في محال الصاغة يتفاوت حسب نوع المشغولات الذهبية والمصنعية، ويتراوح في المتوسط بين 50 و120 جنيهًا للجرام، مما ينعكس على قرارات الشراء لدى المستهلكين.

وأشار عدد من التجار إلى أن حالة الاستقرار الحالية قد تُشجّع على عودة الحركة الشرائية تدريجيًا، خاصة في ظل تراجع المضاربات وهدوء وتيرة الزيادات المفاجئة التي كانت قد أثرت على السوق في الشهور الماضية.

وتوقّع محللون أن تظل أسعار الذهب مرهونة بتطورات الأسواق العالمية، وخصوصًا اتجاهات الفائدة الأمريكية وحركة الدولار، وهو ما يجعل الذهب خيارًا مفضلًا لدى من يسعون إلى التحوّط في ظل التقلّبات الاقتصادية العالمية.

