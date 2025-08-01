سعر عيار 21 اليوم 1-8-2025

ثبت سعر أشهر جرام ذهب في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1-8-2025، داخل محلات الصاغة المصرية

سعر أعلي جرام ذهب اليوم

تضمن سعر أشهر جرام ذهب و هو من سعر عيار 21 الأكثر انتشارا

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا، نحو الأكثر انتشارا نحو 4500 جنيه للبيع و 4525 جنيه للشراء

جرام ذهب من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5124 جنيه للبيع و 5171 جنيه للشراء

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 1-8-2025؛ ليتنفس بذلك الصعداء بعد حالة التراجع التي شهدها أمس الخميس.

استقرار الذهب اليوم

وتحاول أسواق المشغولات الذهبية أن تستعيد الأنفاس بعد انخفاض المعدن الأصفر قبل أيام بمعدلات غير مسبوقة.

تحركات الذهب

مع اختتام تعاملات أمس الخميس، فقد جرام الذهب ما يقارب من 90 جنيه من قيمته على مستوى الأعيرة المختلفة على مدار الأيام القلائل الماضي.

تحديث الذهب اليوم

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الجمعة 4500 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة المنتشرة في الجمهورية.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4500 جنيه للبيع و 4525 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 38857 جنيه للبيع و 3878 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3آلاف جنيه للبيع و 3016 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 36 ألف جنيه للبيع و 36.2 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3300 دولار للبيع و 3301 دولار للشراء.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 11.5 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 20% عن الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 14.4 طن ولكنه جاء أعلى من مشتريات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.6% حيث سجل مشتريات بمقدار 11.1 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام سجل 5.7 طن لتنخفض بنسبة - 17% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل 6.8 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2025 التي كانت عند 6.4 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2025 فقد سجلت 5.9 طن منخفضة بنسبة – 23% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2024 التي كانت عند 7.6 طن، ولكن أعلى من مشتريات الربع الأول من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 4.7 طن.

مبيعات الذهب في مصر

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات الذهب في مصر سواء من السبائك والعملات الذهبية أو من المشغولات الذهبية يرجع إلى عمليات جني الأرباح بعد مارثون طويل لارتفاع أسعار الذهب، حيث لجأ العديد إلى بيع الذهب عند المستويات المرتفعة التي وصل لها بينما في المقابل تراجعت عمليات الشراء بعد أن توقف الذهب عن تسجيل مستويات قياسية جديدة.

الذهب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي

الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي جاء بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، ليشير رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في تصريحاته عقب الاجتماع أن قرار خفض الفائدة سيعتمد فقط على البيانات الاقتصادية التي تصدر خلال الفترة القادمة قبل اجتماع سبتمبر.

تأتي هذه التصريحات بالرغم الضغوط المستمرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار باول على البدء في خفض الفائدة، وقد تسبب هذا التحدي من قبل رئيس الفيدرالي في ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 9 أسابيع ليجبر أسعار الذهب إلى الانخفاض بشكل حاد خلال جلسة الأمس في ظل العلاقة العكسية بينهما.

تعافي أسعار الذهب اليوم جاء في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 1 اغسطس مما أعاد بعض الطلب على الذهب كملاذ آمن.

يأتي هذا بعد أن شهد الذهب المحلي انخفاض كبير يوم أمس بمقدار 45 جنيه ليغلق تداولات الخميس الماضي عند المستوى 4520 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 4565 جنيه للجرام لينخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1%.