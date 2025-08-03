معانا ريال.. حفيدة فيروز تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن | صور

تحتفل اليوم حفيدة الفنانة فيروز والفنان بدر الدين جمجموم بحفل زفافها بأحدي الفنادق الكبري فى القاهرة ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ومن أبرز النجوم الحاضرين للحفل ، ماجدة زكي ، ياسر جلال ، لبلبة ، نيللي ، والإعلامية بوسي شلبي.

من هى الفنانة الراحلة فيروز

وتزوجت فيروز الفنان بدر الدين جمجوم، حيث تعرفت عليه أثناء مشاركتها مع فرقة إسماعيل ياسين المسرحية في أحد الاحتفالات بعد اتخاذها قرار اعتزال التمثيل، وأنجبت منه "أيمن وإيمان"، حتى توفي عام 1992.

قدمت فيلما واحدا مع شقيقتها الفنانة نيللي وهو "عصافير الجنة" وكان من إنتاج والدهما، ولكنها لم تقدم أي عمل مع ابنة عمها الفنانة لبلبة.

وفاة فيروز

فيروز عانت كثيرًا من مشاكل صحية في الكلى والكبد، وأصيبت بالتهاب رئوي كان سببًا فى دخولها غرفة العناية المركزة قبل وفاتها، حتى رحيلها عن عالمنا 30 يناير 2016 عن عمر يناهز 72 عامًا.

فيروز وعزاءها

هناك مفارقة كبيرة حدثت بعد وفاة فيروز، إذ أقيم عزاؤها بمسجد الحامدية الشاذلية، رغم كونها مسيحية، ما أثار اندهاش البعض آنذاك، ولكن تفاصيل هذه المفارقة تعود إلى أبنائها المسلمين من زوجها الفنان الراحل بدر الدين جمجوم.