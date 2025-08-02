تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة عدة مدن .. تفاصيل

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة عدة مدن، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته في المرحلة الحالية.

ونص القرار على أن يتولى المهندس، مصطفى سعيد أحمد، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة ومشرفاً على أجهزة مدن توشكى الجديدة / طيبة الجديدة / قنا الجديدة / غرب قنا )، و عبد الوهاب محمد عباس موصلي، الإشراف على الشئون العقارية بأجهزة مدن الساحل الشمالي الغربي، ويكون مقر عمله القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمهندس طارق جمال الدين محمد، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والمهندس أشرف أحمد محمد السماليجي، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة"سلام" ومشرفا على مدينة غرب بورسعيد.

كما نص القرار على أن يتولى المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس أحمد ابراهيم أنور، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس خالد نايف عبد العزيز، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، والمهندس محمد عبد العزيز محمد عامر، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس شريف عبد البديع محمد، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة ومشرفا على مدينة الفشن الجديدة.



وتضمن القرار أن يتولى المهندس محمد متولی صابر، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس ياسر عبدالله رمضان، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، والمهندس محمد أحمد زكريا عبد الحفيظ، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة ومشرفا على منطقة غرب كارفور، والمهندس على محمد سعد على، الإشراف على جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة ويكون مقر عمله جهاز المدينة.

كما نص قرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أن يتولى المهندس السيد إبراهيم محمد أمين، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس محمد محمود الشربيني الغمراوي، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس السيد أحمد محمود محمد همام، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس أيمن محمد عبدالتواب منصور ، مشرفا على أعمال مشروعات الضبعة ويكون مقر عمله الضبعة.