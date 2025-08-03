بعد 6 قرون من الصمت| لحظة انفجار بركان كراشينينيكوف.. فيديو نادر من روسيا

وفقًا للمقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ، قذف بركان كراشينينيكوف في كامتشاتكا رمادًا إلى ارتفاع 6 كيلومترات (مع أن ارتفاع البركان نفسه لا يتجاوز 1.8 كيلومتر)، ولا توجد مناطق مأهولة بالسكان على طول مسار عمود الرماد، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان قد نشر معهد علم البراكين والزلازل، التابع لفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، مقطع فيديو يُظهر ثوران البركان.

وصرحت أولغا جيرينا، رئيسة مجموعة الاستجابة للثورات البركانية في كامتشاتكا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن بركان كراشينينيكوف قد ثار لأول مرة منذ 600 عام.

ويُعد هذا أول ثوران تاريخي للبركان منذ ستة قرون، حيث يُلاحظ حاليًا تشققٌ في أحد منحدراته وتشكل قبة من الحمم البركانية، مصحوبة بنشاط كثيف للبخار والغاز. في الوقت نفسه، يرتفع عمود كثيف من الرماد فوق الفوهة الشمالية للبركان، ويمتد إلى الجهة الشرقية.

ووفقًا لأولغا جيرينا، قد يكون هذا الثوران مرتبطًا بزلزال قوي بلغت شدته 8.8 درجات على مقياس ريختر، وقع في نهاية شهر يوليو.