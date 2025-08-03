بـ 200 مليون دولار .. ترامب يُخطط لتوسعة تاريخية في البيت الأبيض

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الاجتماعات في البيت الأبيض لتجديده وفقًا لرغبته، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

في الأسابيع الأخيرة، جمع ترامب مسؤولين ذوي اختصاصات مختلفة في حرم البيت الأبيض، بما في ذلك مسؤولون من هيئة المتنزهات الوطنية، والمكتب العسكري للبيت الأبيض، والخدمة السرية، وذلك لمناقشة أفكاره لتحويل المبنى وأراضيه بحسب رؤيته.

ولا تتوقف طموحات ترامب عند مجرد إجراء عملية تجميل مؤقتة.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فقد عبّر ترامب عن خططه لبناء قاعة رقص بمساحة 90 ألف قدم مربعة في الجناح الشرقي للقصر، وقال: "سيكون مشروعًا إرثيًا رائعًا، وأعتقد أنه سيكون مميزًا".

لم يترك أي رئيس في التاريخ الحديث بصماته على القصر الرئاسي أو أراضيه بقدر ما فعله ترامب، أو ما ينوي فعله هذا العام، فبعد ستة أشهر فقط من عودته إلى المنصب، وصلت طموحاته لتغيير البيت الأبيض جذريًا إلى مرحلة متقدمة.

يرتفع الآن ساريَا علمان كبيران في البيت الأبيض، ويمكن رؤيتهما حتى من المسافرين الهابطين في مطار رونالد ريغان بواشنطن، على بُعد أكثر من 10 كيلومترات.

وقد جُرِّدت حديقة الورود في محاولة لمحاكاة فناء "مار ألاغو"، حيث يتناول ترامب طعامه في الهواء الطلق خلال عطلات نهاية الأسبوع التي يقضيها بعيدًا عن واشنطن.

كما أصبح المكتب البيضاوي نفسه مُزَيَّنًا بزخارف ذهبية، طلبها ترامب من حرفي في فلوريدا كان قد عمل في ضيعته في "بالم بيتش"، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. أما تماثيل الملائكة الذهبية الصغيرة التي تُطل من فوق الأبواب، فقد جاءت مباشرة من منتجع "مار ألاغو".

وقريبًا، سيبدأ بناء قاعة الرقص الجديدة، التي ستُشكّل أول توسعة رئيسية للبيت الأبيض منذ عقود.

وقد صرّح ترامب بأنه سيتكفل، إلى جانب جهات مانحة خاصة أخرى، بتكاليفها البالغة 200 مليون دولار.