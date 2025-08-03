منذ أشهر .. مصادر بريطانية: مستشار ستارمر يعمل سرًا على خطة الاعتراف بفلسطين

نقلت صحيفة "التايمز" عن مصادر بريطانية قولها إن مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كان يعمل على خطة للاعتراف بدولة فلسطينية منذ أشهر.

وأوردت "التايمز" نقلًا عن وزير بريطاني أن ستارمر أراد تطبيق خطة الاعتراف بدولة فلسطينية "في وقت يُحدث فارقًا في حياة الفلسطينيين".

وأردف مصدر حكومي بريطاني أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، دفع الأمور إلى ذروتها.

فيما ذكر المصدر أن كثيرين يرون أن خطوة ستارمر "أقل من المطلوب ومتأخرة جدًا".

عباس: نريد دولة فلسطينية غير مسلحة

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريح له: "نريد دولة فلسطين غير مسلحة، بما في ذلك قطاع غزة".

وأضاف عباس، بحسب وسائل إعلام فلسطينية: "نستعد للذهاب إلى الانتخابات العامة، التي لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية".

وذكر عباس: "الانتخابات لن تشمل مَن لا يعترف بمبدأ الدولة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".

غارة إسرائيلية تستهدف الهلال الأحمر في خان يونس

في سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن أحد موظفيها قُتل وأُصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مقرها في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب بيان الجمعية: "قُتل أحد موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأُصيب ثلاثة آخرون، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الجمعية في خان يونس، ما أدى إلى اندلاع حريق في الطابق الأول من المبنى".

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة

وخلال ذلك، ذكرت مصادر طبية في مستشفيات غزة أن 62 شهيدًا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر السبت، بينهم 38 من مُنتظري المساعدات.