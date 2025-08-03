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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عباس: نريد دولة فلسطينية بلا سلاح.. والانتخابات لن تشمل رافضي الشرعية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
محمد على

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريح له: "نريد دولة فلسطين غير مسلحة، بما في ذلك قطاع غزة".

وأضاف عباس، بحسب وسائل إعلام فلسطينية: "نستعد للذهاب إلى الانتخابات العامة، التي لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير والشرعية الدولية".

وذكر عباس: "الانتخابات لن تشمل من لا يعترف بمبدأ الدولة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".

يأتي ذلك فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن أحد موظفيها قُتل وأُصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية على مقرها في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر: "قُتل أحد موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأُصيب ثلاثة آخرون بعد أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الجمعية في خان يونس، ما أدى إلى اندلاع حريق في الطابق الأول من المبنى".

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 62 شهيدًا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر السبت، بينهم 38 من منتظري المساعدات.

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