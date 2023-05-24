للمخرج ماركو بيلوتشيو.. جلسة تصوير لأبطال فيلم رابيتو بمهرجان كان

خضع فريق عمل فيلم “رابيتو” المخرج الإيطالى دي ماركو بيلوتشيو الى جلسة تصوير قبل عرض الفيلم اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائى الدولى والذى يقام فى الفترة من 16 الى 27 مايو الحالى.

وحرص على حضور جلسة التصوير المخرج العالمى الإيطالى دي ماركو بيلوتشيو الى جانب بعض فريق العمل باربرا رونشي والطفل إنيا سالا، وتدور أحداث الفيلم فى الحى اليهودى فى بولونيا، حيث اقتحم جنود البابا منزل عائلة مورتارا لاختطاف ابنهم إدجاردو البالغ من العمر سبع سنوات ووفقا للكاردينال، تم تعميد الطفل سرا من قبل ممرضته، وبالتالى يجب أن يتلقى تعليما كاثوليكيا وفقا للقانون البابوى ويبذل والدا إدجاردوكل ما فى وسعهما لاستعادة ابنهما، وسرعان ما يأخذ نضالهم بعدا سياسيا.

مهرجان كان السينمائى

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحديمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة،وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة.

يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، 7 أفلام من أصل 21 من إخراج نساء، من بينهن كاثرينكورسيني، وجيسيكا هاوسنر، وهو رقم قياسي يقدم لأول مرة لأقدم مهرجان فني بعد تعرضه انتقادات متكررة للافتقادإلى التكافؤ بين الجنسين، ويعد تقدم ملحوظ في هذه الإشكالية.

شهدت سجادة مهرجان كان الحمراء تظاهرة من عدد من الشخصيات الإيرانية لدعم صناع السينما المستقلة، وحركاتالتشجيع على حرية المرأة بعد الانتهاكات التي يتعرضون لها في بلادهم.

وحرصت جينيفر لورانس على التواجد والتقاط الصور بجوار أبطال فيلمها الجديد Bread and Roses قبل عرضهمساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو عمل وثائقي يستكشف حياة متظاهرات إيرانيات.

جينيفر لورانس الحائزة على الأوسكارهي منتجة فيلم Bread and Roses، الذي وصف على أنه يمنح المرأة الإيرانية صوتا للتعبير عن حقوقها ومعاناتها.

مهرجان كان

مهرجان كان

مهرجان كان