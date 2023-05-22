عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

غدير الفهد
غدير الفهد

تعرضت الفنانة غدير الفهد إلى إصابة خطيرة فى الرقبة وذلك بعد أن قام سيدتين وصديقهما بطعنها لتتلقى ضربة خطيرة فى الرقبة. 

وكشفت غدير الفهد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن مكان الطعنة فى رقبتها مؤكدة انهم طاردوها حتى مسكنها ووجهت إحدى السيدتين لها طعنة فى رقبتها. 

غدير الفهد

وعلقت غدير الفهد : “سبب طعني أنه كشفتهم النصابين وهذا الدليل عند شركة الضريبة الفلندية تاريخ 17 سويت بلاغ تاريخ 19 انطعنت والحسبة عليكم ”. 

غدير الفهد 

وكانت انغصلت غدير الفهد عن زوجها حيث أعلن الشاب العراقي حيدر الفيلي طلاقه من غدير الفهد بعد أن أحدث زفافهما ضجة كبيرة بسبب المؤخر.

وأعلن الفيلي، الطلاق بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق، بعد عقد قرانهما بمهر عبارة عن كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو أي ما يعادل مليارا و78 مليون دولار.

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

استرزقوا وعملوا قرشين.. تعليق نارى من ميار الببلاوي ضد وفاء مكي

غدير الفهد

وفي الرابع من مارس الماضى أثار الشاب العراقي المقيم في فنلندا ضجة واسعة على مواقع التواصل بعد أن اشتمل عقد زواجه من كويتية على مؤخر صداق بقيمة "مليار يورو".

وتباينت ردود الفعل على حساب الشاب على تطبيق "تيك توك" الذي يتابعه نحو 680 ألف شخص، بعدما ظهر في فيديو خلال توقيع عقد الزواج على الممثلة الكويتية غدير الفهد.

وسمع حينها في الفيديو المأذون وهو يقرأ بنود العقد، ويقول إن "المهر كيلو ذهب عيار 21"، ثم يصاب المأذون بالدهشة لقراءة عبارة "مليار يورو مؤخر"، ويلتفت ناحية العريس ليتأكد، فيهز الفيلي رأسه موافقا، ويجري توثيق قيمة المؤخر، وفق شبكة العربية.

وأثار هذا الأمر جدلا كبيرا على مواقع التواصل، إذ اعتبرها البعض مبالغة كبيرة، في حين ارتأى آخرون أنه أراد فقط أن يعبر عن حبه وتقديره لزوجته

العراقي حيدر الفيلي الكويتية غدير الفهد الممثلة الكويتية غدير الفهد اصابة غدير الفهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

نهائي أفريقيا| كهربا جاهز.. صدمة حول الشناوي.. ومصير معلّق لثنائي الأهلي

موضوعات متعلقة

فى ذكراها | زيجات مها صبرى .. وقصة تحذير الشعراوي قبل وفاتها

أخبار الفن| ياسمين الخطيب ميتة على الجواز.. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي.. هنادي مهني تحتفل بزفاف خالتها

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

جلسة تصوير لأبطال فيلم وداعا جوليا بمهرجان كان

هنادى مهنى تحتفل بزفاف خالتها في فرنسا.. شاهد

إهانة لى ولأسرتي.. تعليق نارى من عمرو مصطفى ضد حمو بيكا

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

يقترب من 25 مليون جنيه.. يوم 13 لأحمد داود يتجاوز إيرادات «122»

ترشيحاتنا

بعد ازمتها مع وفاء مكى.. ميار الببلاوى توجه رسالة : منه لله

من هو علي شمخاني الذي استقال من أهم منصب سيادي في إيران؟

العداد الكودي وسعر الصرف.. الكهرباء تكشف مفاجأة للمواطنين: «هتغير على حساب الحكومة»

الرقية بالقرآن الكريم .. حكمها وشروطها وآياتها

بعد مزحة بوتين.. رئيس الشيشان يكشف سبب إطلاقه لحيته ويتوعد "عبدة الشيطان"

مفاجأة.. رئيس البرازيل رفض استقبال زيلينسكي في أحد اجتماعات مجموعة السبع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تُباع وتُشترى ولها زبونها.. عملة قديمة تساوي مليون جنيه| دور عليها في بيتك

للسيدات.. مفاجأة غير متوقعة للحفاظ على الشعر من التلف بسبب حمام السباحة

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لبنطلون درة.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ