طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

تعرضت الفنانة غدير الفهد إلى إصابة خطيرة فى الرقبة وذلك بعد أن قام سيدتين وصديقهما بطعنها لتتلقى ضربة خطيرة فى الرقبة.

وكشفت غدير الفهد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن مكان الطعنة فى رقبتها مؤكدة انهم طاردوها حتى مسكنها ووجهت إحدى السيدتين لها طعنة فى رقبتها.

غدير الفهد

وعلقت غدير الفهد : “سبب طعني أنه كشفتهم النصابين وهذا الدليل عند شركة الضريبة الفلندية تاريخ 17 سويت بلاغ تاريخ 19 انطعنت والحسبة عليكم ”.

غدير الفهد

وكانت انغصلت غدير الفهد عن زوجها حيث أعلن الشاب العراقي حيدر الفيلي طلاقه من غدير الفهد بعد أن أحدث زفافهما ضجة كبيرة بسبب المؤخر.

وأعلن الفيلي، الطلاق بصورة ودية وبالتراضي لعدم الانسجام والتوافق، بعد عقد قرانهما بمهر عبارة عن كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو أي ما يعادل مليارا و78 مليون دولار.

غدير الفهد

وفي الرابع من مارس الماضى أثار الشاب العراقي المقيم في فنلندا ضجة واسعة على مواقع التواصل بعد أن اشتمل عقد زواجه من كويتية على مؤخر صداق بقيمة "مليار يورو".

وتباينت ردود الفعل على حساب الشاب على تطبيق "تيك توك" الذي يتابعه نحو 680 ألف شخص، بعدما ظهر في فيديو خلال توقيع عقد الزواج على الممثلة الكويتية غدير الفهد.

وسمع حينها في الفيديو المأذون وهو يقرأ بنود العقد، ويقول إن "المهر كيلو ذهب عيار 21"، ثم يصاب المأذون بالدهشة لقراءة عبارة "مليار يورو مؤخر"، ويلتفت ناحية العريس ليتأكد، فيهز الفيلي رأسه موافقا، ويجري توثيق قيمة المؤخر، وفق شبكة العربية.

وأثار هذا الأمر جدلا كبيرا على مواقع التواصل، إذ اعتبرها البعض مبالغة كبيرة، في حين ارتأى آخرون أنه أراد فقط أن يعبر عن حبه وتقديره لزوجته