أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

فجَّرت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب مفاجأة من العيار الثقيل وذلك خلال ظهورها فى برنامج مع الإعلامى العراقى “نزار الفارس”.

وقالت ياسمين الخطيب: أنا فى بعض الزيجات التى مررت بها تزوجتهم دون فترة خطوبة.. "أنا ميتة على الزواج".

وأضافت ياسمين الخطيب: عندما طلب بعض الأزواج الارتباط منى قرّرنا الزواج مباشرة دون فترة خطوبة لندرس بعض سويًا وربما هذه هى الأزمة.

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ياسمين الخطيب

وكشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن رأيها فى آراء ونصائح كل من الإعلاميتين ياسمين عز ورضوى الشربينى.

وقالت ياسمين الخطيب، فى البروم الذى نشره الاعلامى العراقى نزار الفارس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: لا أسمع لهما ولا أسمع لنصائحهما ولو أجبرت على ذلك “هقطع ودانى”.

كما تحدثت ياسمين الخطيب عن علاقاتها العاطفية ومرورها بأزمة نفسية بسبب ذلك قائلة: تعرضت إلى اكتئاب شديد نتيجة ذلك، كما أنها أكدت تعرضها للضرب المبرح من قبل ازواجها.

ياسمين الخطيب

بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدمت ايضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

وشاركت أيضًا في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي متخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث أعمال ياسمين الخطيب

ويعد احدث مشاركات ياسمين الخطيب كانت من خلال فى فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري، سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقي ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.