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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجات المشايخ لم يكن محجبات.. تعليق من ياسمين الخطيب على عدم ارتداء الحجاب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

كشفت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب عن رأيها فى ارتداء الحجاب وذلك خلال ظهورها فى برنامج بقناة دجلة مع الاعلامى العراقى نزار الفارس. 

وقالت ياسمين الخطيب : فى فترة الثمانينات لم يكن الحجاب فريضة ولماذا لم يكن زوجات المشايخ محجبات فى تلك الفترة وفى فترة ما بعد الثمانينات كان الحجاب عبارة عن التزام فقط من خلال غطاء الرأس وكانت الطبقة الأرستقراطية غير محجبة. 

وأضافت ياسمين الخطيب : كانت هناك كثير من الصور التي ظهرت لزوجات مشايخ الأزهر غير محجبات.

شاهد الفيديو هنا  

ياسمين الخطيب ونزار الفارس 

وكشف الإعلامي العراقي نزار الفارس عن برومو حلقة برنامجه والذى يستضيف فيه الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب والتى أطلقت فيه عديدا من القذائف.

وكشفت ياسمين الخطيب عن أنها يمكن أن تتزوج عشرة رجال فى وقت واحد فى حالة أن يسمح الشرع بذلك.

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كما تحدثت ياسمين الخطيب عن علاقاتها العاطفية ومرورها بأزمة نفسية بسبب ذلك قائلة: تعرضت إلى اكتئاب شديد نتيجة ذلك وكدت انتحر وهنا تدخل نزار قائلا: ولكن الانتحار يدخلك النار لترد ياسمين مستنكرة ذلك قائلة: ومن قال إن المنتحر يدخل النار ولا يدخل الجنة.

وكشفت ياسمين الخطيب أيضا عن تعرضها للضرب المبرح من قبل ازواجها وقالت إنها لا تسمع لنصائح رضوى الشربينى وياسمين عز ولو أجبرت على ذلك هتقطع ودنها حتى لا تستمع لهما.

 

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