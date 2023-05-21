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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب وهؤلاء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

الإصابة بالسرطان من أكثر الأشياء المرعبة التي قد يتعرض لها أي إنسان ، ويعد من أكثر الأمراض خطرا على مستوى العالم، وذلك بعد أن تعددت أنواعه واختلاف طرق الإصابة به ، وينشأ السرطان عن طريق تحول خلية طبيعية في الجسم إلى خلية سرطانية

متروحش لدكتور ولا سفاجا.. هاني الناظر يكشف عن أرخص علاج للصدفية

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عن أفضل علاج للصدفية والقشور السميكة في الجسم.

وقال الناظر عبر حسابه الشخصي
 

بتجوز من غير خطوبة.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد تصريحاتها الاخيرة قائلة:"إنها تعتبر ماضيها سيء مع زيجاتها لأنه انتهى بالفعل ولم تستمر معهم".

اسمين الخطيب اثارت الجدل الاصابة بالسرطان الأكثر عرضة الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة ​​​​​​​health

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